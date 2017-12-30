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Güzler Evcil Hayvanlar Parkı'na yoğun ilgi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı'na çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftanın yedi günü vatandaşlarca ziyaret edilen parka gelenler, hayvanların fotoğraflarını...

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:26
Güzler Evcil Hayvanlar Parkı'na yoğun ilgi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı'na çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, haftanın yedi günü vatandaşlarca ziyaret edilen parka gelenler, hayvanların fotoğraflarını çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Papağan, ördek, kuğu, kaz, tavus kuşu, sülün, Ankara keçisi, ceylan, midilli atı, keçi başta olmak üzere 64 türde toplam 600 hayvan bulunduran parkta, çocuklar ve öğrenci grupları gün boyu vakit geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı'na, yoğun ilgiden memnun olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hayvan parkının yanı sıra 650 kişinin aynı anda piknik yapabildiği bir alanı Kırşehirli'lerin hizmetine açtık. Çocuklar doğal hayatı ve hayvanları yakından tanıma imkanı buluyorlar. Alanımızda seyir kulesi, onlarca çeşit kuşun bir arada bulunduğu kuş bahçesi, spor ve yürüyüş parkurları da var. Hemşehrilerimiz evcil hayvanları bir arada görmek ve onları çocuklarına tanıtmak için fırsat buldukça parkımızı ziyaret ediyor. Parkın ziyaretçilerinin önemli bir bölümünü okullardan gelen öğrenci grupları, kreşler ve sivil toplum kuruluşlarından gelen vatandaşların oluşturuyor. Güvenlik görevlilerince 24 saat korunan parkımıza yoğun ilgiden memnunuz."



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Kırşehir
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