Güzel ve ucuz giyinmek için başladı KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Melike Öztürk, hobi olarak başladığı kıyafet tasarımı merakının peşinden giderek Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) hibe kredi desteği ile iş yeri açtı.

Farklı giyinmeyi seven ve aradığı ürünleri bulmakta zorlanan Melike Öztürk, evinde kendisi için kıyafet tasarlamaya başladı.

Bir süre sonra merakını iş dünyasına taşımaya karar veren Öztürk, KOSGEB'in belediyeyle iş birliğiyle açtığı girişimcilik kursuna katılarak belge aldı.

Ardından KOSGEB'e başvurup destek almaya hak kazanan Öztürk, giyim mağazası açarak kendi işinin patronu oldu.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdilik kendi çizdiği ürünleri fason olarak ürettirip satışını yaptığını, iş geliştirme ve makine ekipman desteğinden de yararlanarak işini geliştirmek istediğini söyledi.

Farklı giyinmeyi seven bir kişi olduğunu ancak ilçede tarzına uygun ürün satan bir yer bulamadığını anlatan Öztürk, "Bu nedenle sürekli Ankara'ya gidiyordum. Orada da istediğim ürünleri bulamıyordum. İnternet aracılığı ile farklı yerlerden tedarik ediyordum ama ya istediğim ürün gelmiyor ya da gelen ürünün bedeni problem oluyordu." dedi.

Hem ucuz, hem kaliteli, hem de daha güzel giyinmek için kendi tasarımlarını yapmaya başladığını dile getiren Öztürk, bir taraftan da bu konuda eğitim aldığını kaydetti.

Mağazasında bulunan tarzda üretim yapan çok fazla imalatçı bulunmadığına işaret eden Öztürk, "Olanlar da çok pahalı ürün satıyor. Bu nedenle de amacım kendime ait bir atölye açıp kendim üretip, kendim satmak." ifadesini kullandı.

İş yerini açarken kimsenin "yapabilirsin" demediğini aktaran Öztürk, "Bu işe girerken, 'yapamazsın, bu işler öyle düşündüğün kadar kolay değil, sen bu işi beceremezsin' diye çok fazla söylediler ama sonuç olarak iş yerini açtım ve güzel şekilde ilerliyor. Şimdi insanların bakış açısı çok daha farklı oldu. Becerebildiğimi görmek beni çok sevindirdi." diye konuştu.

Öztürk, kazandığı parayla ihtiyaç sahipleri ile sokak hayvanlarına da yardım ettiğini, ileride hayvan barınağı yaptırmayı istediğini sözlerine ekledi.



