Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin eserleri okullara taşınacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini liselerin çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı.

"Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor" projesi kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yaptığı resimler çevrelerindeki okullarda sergilenecek. Ayrıca güzel sanatlar öğrencileri çevrelerinde bulunan okullarda müzik performansları gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda üretilen güzel ürünleri diğer okulların zenginleştirilmesi için kullanmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Ahşap oyuncak üretimine geçen sene başlandığını ve üretilen oyuncakları okullarla paylaştıklarını hatırlatan Selçuk, aynı kapsamda mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında çevrelerinde bulunan 54 bin ailenin "yardım meleği" olduğunu dile getirdi.

Okulda kazandıkları becerilerle çevrelerinde ihtiyacı olan ailelerin ev ve kişisel bakımlarına destek olduklarını anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında okulun bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerinin ve evlerdeki eşyaların küçük bakım ve onarımlarını yaptılar, hasta ve kişisel bakıma ihtiyacı olan yaşlılara kişisel bakım hizmeti sundular. Benzer şekilde şimdi de güzel sanatlar lisesi öğrencilerimizi çevrelerinde bulunan okullarla buluşturmak, ürünlerini oralarda sergilemek ve müzik performansı ile tanıştırmak üzere 'Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor' projesini başlatıyoruz. Böylece okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecekler."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde 83 güzel sanatlar lisesinde 16 bin 608 öğrencinin resim ve müzik alanında eğitim aldığını, bu okullarda 2 bin 438 öğretmenin görev yaptığını aktardı.

Selçuk, projenin geliştirilmesinde desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e teşekkür etti.







