Güvercin hırsızlığı iddiası

KONYA (AA) - Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvercin hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 kişiyi yakaladı.



Alınan bilgilere göre, Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvercin hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tahkikat sonucu ilçe merkezi Camiatik Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada güvercinlerin bir kısmı ele geçirildi.

Olayla ilgili Medet Ç. (16) ile Sabahattin P (17), gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.





