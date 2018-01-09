Güvenpark'taki Büyükşehir binası Adalet Bakanlığına tahsis edilecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karara göre, Kızılay'daki "Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi" binası, Adalet Bakanlığına tahsis edilecek, Ankaragücü Kulübüne 3 milyon lira yardım yapılacak.

Büyükşehir Belediyesince, Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısında alınan kararlara ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Belediye Meclisinde daha önce alınan ve iptali istenen hafriyat kararı toplantıda gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın yetkilendireceği daire başkanlığı tarafından bu konudaki iş ve işlemlerin takip edilerek ihale usulüyle tekrar işletmeye verilmesi talebi, Meclis üyelerinin tamamının oyuyla kabul edildi.

Büyükşehir ve ANFA A.Ş. tarafından kiralanan, işletme hakları devredilen tüm otoparkların mevcut kira sözleşmeleri ve protokolleri, kiracılık ve işletme hakları iptal edilere, işletme haklarının Büyükşehir Belediyesi şirketi BELTAŞ'a ve bağlı şirketi ANPARK'a 25 yıl süreyle devredilmesi için hazırlanacak protokolün imzalanması da Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Kızılay Güvenpark'taki "Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi" faaliyetlerinin yürütüldüğü binanın Hazine taşınmazlarıyla trampa edilerek Adalet Bakanlığına tahsis edilmesi de üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın isteği doğrultusunda, MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne destek amacıyla 3 milyon lira yardım yapılması tüm Meclis üyelerinin oyuyla karara bağlandı.