Güvenlik görevlileri kurayla belirlendi

SİVAS (AA) - Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 270 gün süreyle istihdam edilecek 147 güvenlik görevlisi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 147 güvenlik görevlisi için noter huzurunda kura çekimi yaptı.



Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimine, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Muhammed Alpaslan Ünal, İŞKUR Şube Müdürü Gülay Tepe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rukiye Toy ve kurumların yetkilileri katıldı.

Savaşçı, 147 güvenlik görevlisinin istihdam edileceği çalışma programının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "1 Ekim itibarıyla görevinize başlayacaksınız. Okullarımızda işinizi layıkıyla yapacağınıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yapılan kura çekimiyle 147 güvenlik personeli belirlendi.