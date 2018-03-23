NİĞDE (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Güvenliği sağlamak devletimizin birinci görevidir. Bunu Avrupa da yapıyor, Amerika da yapıyor ama maalesef Türkiye yaptığı zaman kıyametler kopuyor ama gerçek öyle değil. Türkiye bütün insanlara saygılı ama eğer gerçekten Türkiye'ye karşı bir saldırı varsa Türkiye de bunun karşılığını verebilecek kadar, o kuvvette bir ülkedir." dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde yabancı öğrenci ve akademisyenlerle bir araya gelen Fakıbaba, çok farklı ülkelerden insanların bir arada bulunmasından etkilendiğini söyledi.

Farklı insanlar, kültürler, ülkeler, diller, giysilerin rengarenk bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Fakıbaba, Türkiye'nin de çok farklı kültürleri, etnik grupları ve dinleri bir arada barındırdığını belirtti.

Fakıbaba, Türkiye'nin her geçen gün geliştiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bizi tanıtacak, çok önemli, çok değerli arkadaşlarımızsınız. İşte, 'Türkiye'de demokrasi yok, şöyledir böyledir.' diye. Hiç öyle bir şey değil, inanın buna. Biz çok samimi, herkesi seven, herkesi kucaklayan ama demokrasinin önünde engel olanları da engelleyen bir yapıya sahibiz. Bunu yapmak zorundayız. Biz bunu yapmadığımız zaman, ülkemizin güvenliği olmadığı zaman, ülkede yaşayan hocalarımızın, öğrencilerimizin, bizlerin hiçbirinin güvenliği yok. Güvenliği sağlamak devletimizin birinci görevidir. Bunu Avrupa da yapıyor, Amerika da yapıyor ama maalesef Türkiye yaptığı zaman kıyametler kopuyor ama gerçek öyle değil. Türkiye bütün insanlara saygılı ama eğer gerçekten Türkiye'ye karşı bir saldırı varsa Türkiye de bunun karşılığını verebilecek kadar, o kuvvette bir ülkedir. Onun için bizim çok önemli elçilerimiz olacağınıza inanıyorum. Çok başarılı olacağınıza inanıyorum, yürekten teşekkür ediyorum."

Gıda, tarım ve hayvancılıkta Avrupa'nın birincisi olduklarına dikkati çeken Fakıbaba, bunun kendilerine yetmediğini, dünyanın birincisi olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Fakıbaba, dünya birincisi olmamaları için bir neden olmadığını ve çok daha güzel şeyler olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Fakıbaba, düzenlenen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ardından Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini gezen Fakıbaba, yabancı öğrencilerle sohbet etti, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren seraları gezerek bilgi aldı.







