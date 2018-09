"Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi imza töreni

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesine ilişkin, "81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okullarımızın daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak." dedi.

Bakan Soylu, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB'de düzenlenen "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı açıklamada, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında üç bakanlık arasında imzalanacak protokolle okulları güvenlik açısından öncelik derecelerine göre 4 kategoriye ayırdıklarını bildirdi.

Soylu, protokolle görev yapacak "okul kolluk görevlisi", "özel güvenlik görevlisi", okul yönetimiyle sürekli iletişim halinde olacak "güvenli eğitim koordinasyon görevlisi" ve okulların giriş çıkışlarında güvenliği sağlayacak resmi ve sivil ekiplerin görevlendirilmesinin esaslarını belirlediklerini ifade etti.

Jandarma bölgesinde, birinci ve ikinci derece öncelik derecesindeki okulların tamamına sabit görev yapan özel güvenlik görevlisi görevlendirdiklerini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Ayrıca bu iki kategorideki okullar, en az 3 kişilik devriyelerle rutin olarak kontrol edilecektir. Diğer öncelik derecelerindeki okullar için ise güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirliyoruz. Türkiye'de bütün okullarımızda muhakkak güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olacak. Bunlar gerek okul yöneticileriyle gerek okul aile birlikleriyle gerekse okullarda gerçekleşecek bütün olaylarda emniyet güvenlik görevlileriyle gerekli irtibatı kurarak tüm tedbirleri almaya çalışacak."

Bakan Soylu, polis sorumluluk bölgesinde ise birinci derece ilkokullar ile birinci ve ikinci dereceli ortaokul ve liselerde sabit olarak okul kolluk görevlisi ve özel güvenlik görevlisi görevlendirileceklerine değinerek, diğer öncelik dereceli okullarda ise özel güvenlik görevlisi ile "temas noktası" mantığında güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirileceğini açıkladı.

Görevlendirilecek güvenlik personeli sayılarına ilişkin bilgi veren Soylu, "Protokol kapsamında, polis sorumluluk bölgesinde toplam 22 bin 829 güvenlik personeli, jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 4 bin 6 güvenlik personeli, 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ile okullarımızın daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak." dedi.

Soylu, ülkenin her ferdinin, okul bölgelerinin güvenliği konusunda görevi ve sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Soylu, "Her çocuk, bizim çocuğumuzdur. Okul etrafında gördüğünüz her olumsuzluğu, her şüpheli durumu, her anormalliği lütfen güvenlik güçlerimize bildirin. Üşenmeyin, kafanızı çevirmeyin, 'kimse ilgilenmez' demeyin. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar, emniyet birimlerimizin en önemli bilgi kaynaklarından birisidir. Bu itibarla her vatandaşımızın bu meseledeki ilgisine ihtiyaç duyduğumuzu ve bunu beklediğimizi ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Okul çevrelerinin güvenliği ile sadece okul bahçelerinin etrafını kastetmediklerini belirten Soylu, "Değerlendirmelerimizi, okulun bulunduğu mahalleleri ve sokakları, oranın sosyolojik durumunu göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Bir taraftan uyuşturucuyla alkolle diğer taraftan kaçak sigarayla okulların etrafına musallat olan serkeş tiplerle mücadele ediyoruz." dedi.

Soylu, bu konuda geçen yıl birçok önlem aldıklarını söyleyerek, imzalayacakları protokol ve alınacak önlemlerle bu yıl da okulların etrafındaki tehlikelerin önleyeceklerini vurguladı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Binini valilikler, 762'sini de ASELSAN marifetiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın gerçekleştirdiği kent güvenlik yönetim sistemine entegre olacak kamera güvenlik sistemiyle bir tedbir daha alınıyor. Bir taraftan genel güvenlik uygulamalarımız aynı şekilde artarak devam edecek. Ailelerimizin rahat olmasını istiyoruz."

- "İki bakanlığımızın özel katkısına müteşekkirim"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuklar açısından çok önemli bir konuda bir araya gelindiğini söyledi.

Çocukların, okulların güvenliği ve okulların temizliği konuları üzerinde, herkesin hassasiyetle durduğunu aktaran Selçuk, bu konudaki en büyük teşekkürü iki bakana ettiğini dile getirdi. Projede Milli Eğitim Bakanlığı olarak hiçbir katkılarının bulunmadığına işaret eden Selçuk, "Tümüyle Aile ve İçişleri Bakanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığının okulları ve bu okullardaki çocuklarımız için sağladıkları bir katkı söz konusu. İki bakanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığımıza çok özel katkısına müteşekkirim." ifadesini kullandı.

"Taş taşa değmeyince duvar olmaz" sözünü anımsatan Selçuk, imzalanan protokolle bu sözün çok özel bir örneğinin, iş birliğinin oluştuğunu belirtti ve Bakan Selçuk ve Soylu'ya teşekkür etti.

Başöğretmen Atatürk'ün "Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar" sözüne vurgu yapan Selçuk, "Biz çocuklarımız için bu ifadedeki gibi bir çalışma varsa dinlenmemek üzere yoldayız hep beraber." dedi.

Selçuk, projeye ilişkin, "Bizim burada kısa sürede gerçekleştirdiğimiz ama çok uzun hazırlıkları gerektiren bir proje. Projenin hazırlıkları çerçevesinde de hem temizlik işlerinde görev alacak mesai arkadaşlarımızın eğitimleri, programları hem de güvenlik görevlilerimizin eğitimleri, programları konusunda iki bakanlığımızın spesifik çalışmaları olacak." bilgilerini verdi.

- "Ülkemiz model ülke olma yolunda ilerlemekte"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bir milletin ikbal mücadelesinde en etkili yöntemlerden birinin eğitim olduğunu vurguladı.

Eğitimi ihmal eden, çocuklarına güvenli bir gelecek hazırlamayan her toplumun cehalet karşısında kaybetmeye mahkum olduğunun altını çizen Selçuk, Türkiye'nin son 16 yıllık dönemde eğitim alt yapısını geliştirerek, büyük mesafeler kat ettiğine işaret etti.

Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün 81 milyon nüfusu, genç ve dinamik yapısıyla ülkemiz bölgesinde de dünyada da model ülke olma yolunda ilerlemekte. Dünyanın birçok ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla da öğrenci nüfusuna sahibiz. Çocuklarımızı ilhamını tarih, kültür ve medeniyetimizden alan ilim ve irfan geleneğiyle yetiştirmek, hayallerinin peşinde koşmasına imkan sağlamak için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz."

- Okullarda 80 bin güvenlik ve temizlik personeli istihdam edilecek

Gerek hükümet gerekse bakanlık olarak bu hedefe ulaşmak için kararlı adımlar atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Selçuk, her türlü kötülükten arınmış, temiz ve güvenli ortamlarda bilimin icra edilebileceğine ve öğrencilerin bu şekilde başarı hikayeleri yazmalarının mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Bu bağlamda çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim, öğretim imkanına kavuşması, ailelerin içlerinin rahat bir şekilde çocuklarını okula göndermeleri için uğraştıklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda İŞKUR kanalıyla Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında okullarımızda güvenlik ve temizlik personeli istihdamına yer vereceğiz. Öncesinde de projemiz devam etmekteydi. Fakat bu sene daha artırarak, sayımızı 80 bin kişiye çıkarttık. Geçen yıl ilk defa uygulamasını başlatmıştık.

Geçen yıl 9 bin 383 kişi olarak başlattığımız uygulamamızda bu yıl 20 bin de özel güvenlik görevlisine yer vereceğiz. 60 bin kişi de okullarımızın temizliğiyle uğraşacaklar. Programlarımız okullarımızın açılmasıyla birlikte başlayacak ve okullarımızın kapanmasına kadar da devam edecek. Tüm asgari ücret ödemeleri de İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek."

Üç bakanlığın yürüttüğü bu ortak çalışmayla bugün güzel bir örnek sergilediğini aktaran Selçuk, ilerleyen günlerde farklı bakanlıklarla da çeşitli projeler vesilesiyle bir arada olacaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Toplum yararına yeni stratejiler oluştururken, insanlık ailesinin ortak sorunlarına da çözüm bulmaya çalışacağız. Çünkü değişimin anahtarı ancak yenilikçi fikirler üretmekle mümkün. Okullarımıza sağladığımız bu desteğin öğrencilerimizi, öğretmenlerimizin ve tüm ailelerimizin daha güvende olması, daha üretken ve çalışkan bir topluma kavuşmamız için ön ayak olmasını umuyoruz."

Konuşmaların ardından protokol metni imzalandı.

- "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 Günlük İcraat Programı"nda ilan ettiği projelerden biri olan ve üç bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi kapsamında imzalanan iş birliği protokolüyle okullara anlık güvenlik desteği sağlanacak.

Başlangıç aşamasında, 5 bin 329 polis, bin 506 jandarma ile ve Toplum Yararına Program kapsamındaki 20 bin özel güvenlik görevlisinin yer aldığı toplam 26 bin 835 personel 22 bin 773 okulda ve okul çevrelerinde sabit olarak görev yapacak.

Ayrıca diğer okullarda görevlendirilecek yaklaşık 20 bin "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi", okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak.

Okulların çevre güvenliğinin daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla da bin 762 okul, güvenlik kamera sistemiyle donatılarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre olacak.

Protokol ile MEB'e bağlı okullara çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 60 bin kişilik katılımcı desteği sağlanacak. Ayrıca özel politika gerektiren gruplar arasından belirlenecek katılımcılara Toplum Yararına Programlar vasıtasıyla çalışma alışkanlığı kazandırılarak, iş gücü piyasasına uyumları artırılacak.