"Güven Timleri" suçlulara göz açtırmıyor

ANKARA (AA) - Ankara'da halkın yoğun olduğu noktalarda görev yapan "Güven Timleri"nin denetimlerinde son bir haftada 25 şüpheli gözaltına alındı, 24 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bünyesinde yer alan ve halkın yoğun olduğu noktalarda simitçi, kestaneci, temizlik işçisi, ayakkabı boyacısı ve otopark görevlisi kılığında görev yapan Güven Timleri, suç ve suçluların önüne geçmek maksadıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle Kızılay ve Ulus bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Güven Timlerince son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli gözaltına alındı. Timler ayrıca özellikle Ulus bölgesinde "Üçkağıtçı" olarak tabir edilen ve sokak aralarında kumar oynatan 10 kişiyi de kumar malzemeleri ile suç üstü yakaladı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren Güven Timleri, Altındağ İlçesi Atıfbey Mahallesindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda çok sayıda suçtan arandığı belirlenen Demirhan İ.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, metruk bir bina içerisinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirleyen ekipler, yaptıkları aramada, 11 kök hint keneviri, 27,44 gram esrar ve 100 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Genel Bilgi Taramasında (GBT) yoklama kaçağı olduğu belirlenen veya çevreye rahatsızlık veren 24 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.







