'Güven Çemberi' ile çocuklar ve yaşlılar kaybolmayacak

ANTALYA (AA) - Çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanların nerede olduklarını haber veren ve ilk olduğu belirtilen "Güven Çemberi Projesi" Antalya'da hayata geçirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir ve gelecek vizyonu kapsamında Vestel ile işbirliği yaparak güvenlik önlemine yönelik proje gerçekleştirdi.

Dünyada ilk olduğu ifade edilen Güven Çemberi Projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan'ın katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirildi.

Vestel tarafından Konyaaltı'na kurulan akıllı direklerle telefonlar şarj edilebiliyor, güneş enerjisiyle aydınlatma imkanı ve wi-fi hizmeti sunuyor.

Çocuklar, yaşlılar, alzaymır hastaları ve evcil hayvanlara takılan akıllı bileklikler sayesinde telefonlardaki aplikasyondan kaybolan kişi veya hayvanın yeri kolayca tespit edilebiliyor.

Başkan Türel, Olbia Meydanı'nda düzenlenen toplantıda, akıllı şehirleri önemsedikleri için Vestel ile önemli bir proje yaptıklarını söyledi.

Teknoloji kullanmadan halkı memnun etmenin mümkün olmadığına işaret eden Türel, "Akıllı şehirler, yeni belediyecilik sisteminin en önemli parçası. Dünyada devletler değil, şehirler yarışıyor." dedi.

Antalya olarak çağı yakalayıp önüne geçerek liderlik yapmak istediklerini aktaran Türel, kentte toprağın nem durumuna göre sulama yapılan sistemler olduğuna dikkati çekti.

"Dünyada bir ilk olarak Konyaaltı sahilinde hayata geçirdiğimiz bu projeyle artık sahilimiz, aileler, çocuklar, bütün unsurlar çok daha güvenli olacak. Bileklik ile telefondaki sinyalden artık merak ettiklerimizin nerede olduğunu kolayca takip edebileceğiz." diyen Türel, kaybolan çocuğa, yaşlıya ve evcil hayvanlara anında ulaşabileceğini bildirdi.

Vestel'den 155 ülkeye ihracat

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da 155 ülkeye ihracat yaptıklarını, dış satışlarının 3 milyar dolar, iç satışın ise 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Ürettiğinin dörtte üçünü ihraç eden bir firma olduklarına dikkati çeken Erdoğan, Güven Çemberi Projesi'nin vizyonel, teknolojik ve dünyada yaşanan dijital devrimin günlük hayata ve faydaya dönüşmesini sağladığını söyledi.

"Bu proje Türkiye'de, hatta dünyada bir ilk. Bu kararı almak kolay değil. Bu projeye ticari bir proje gibi asla bakmadık, sosyal sorumluluk projesidir." diyen Erdoğan, Vestel ile ilgili dünyanın 8 yerinde Ar-Ge merkezleri olduğunu bildirdi.

Erdoğan, 16 bin kişiyi istihdam ettiklerini, 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alanda, sekiz fabrikada televizyondan akıllı telefona, buzdolabından çamaşır makinesine, kurutma makinesinden klimaya kadar her türlü cihazları ürettiklerini ifade etti.

Akıllı televizyonlardan sonra akıllı telefonlara da girdiklerini anlatan Erdoğan, "Venüs markasını Türkiye'de üretiyoruz. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız teveccühüyle bizlere referans verdi. Ondan sonra siparişlerimiz ciddi şekilde arttı." dedi.

Ürettikleri buzdolabı, çamaşır makinesi ve klimaları akıllı hale getirdiklerine işaret eden Erdoğan, Vestel'de üretilen her türlü cihazın cep telefonuyla aplikasyonunun olduğunu dile getirdi.

Artık şehirlerin de akıllanacağını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dijital teknolojiler çok hızlı ilerliyor. Henüz teknoloji devrinin başındayız. Hayal edilen her şey dijital teknolojilerle yapılabilir. Biz, yeni filizlenen firmalara da yatırım yapıyoruz. Verisun bu firmalardan bir tanesi. Akıllı direkler projesinde de Verisun ile işbirliğimiz var. Güven Çemberi Projesi önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Güvenlik, wi-fi, şarj etme, aydınlatma hizmetleri sunacak. Güneşten kendi enerjisini sağlıyor. Bu projeyi diğer şehir ve ülkelere de yayacağız."

Muhabir: Ayşe Yıldız