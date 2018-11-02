Gürün'de yeni kayıt yaptıran öğrencilere gezi proğramı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu'na yeni kayıt yaptıran öğrenciler için gezi programı düzenledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler ilk olarak Gökpınar Doğal Yaşam Parkı ve Şuğul Kanyonu'nu gezdi.

Gezinin ardından Yüksekokul Osman Boyraz Konferans Salonu’nda Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Takçı ve diğer öğretim elemanları tarafından öğrencilere üniversite eğitimi, sınav ve ders geçme yönetmelikleri, DGS ve mezuniyet sonrası iş imkanları hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler de düzenlenen gezi programı dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirdi.