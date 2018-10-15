Gürün'de Şuğul Kanyonu ve doğalgaz sevinci

SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde çevre düzenleme ve rekreasyon çalışmaları tamamlanan Şuğul Kanyonu açıldı, ilçeye doğalgaz verilmeye başlandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre düzenleme ve rekreasyon çalışmaları tamamlanan Şuğul Kanyonu'nun açılışı, Vali Davut Gül, Kaymakam Hicabi Aytemur ve ilçe protokolü tarafından yapıldı.

Kanyondaki çalışmalar hakkında bilgi veren Aytemur, kanyona yeni bir değirmen kafe kazandıracaklarını aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Gül ise Gürün'e son yıllarda önemli miktarda yatırım yapıldığını belirterek, "Bunlardan birisi doğalgaz çalışmasıdır. Artık her hane doğalgaz kullanabilecek. Bu çok önemli bir yatırımdır. Diğer yandan ilçede devam eden tarımsal sulama kanal çalışması kapalı şebekeye alındı. Kısa süre sonra tamamlanacak proje yaklaşık 5 milyon liralık bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Şuğul Kanyonu hakkında da bilgi veren Gül, "Çalışmalar bittiğinde bu güzelliği görmeye gelenler asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek demiştik. Şu an görüldüğü gibi bölgede ihtiyaca cevap verebilecek bir turizm alanı hazırlanmış oldu. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Şuğul Kanyonu'nda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasının yanı sıra foto safari ve yürüyüş alanları, yöresel ürünlerin alınıp satıldığı mekanlar, mescit, otopark, kamelya gibi ihtiyaca cevap verebilecek çalışmalar gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Daha sonra AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın katılımı ile Afşin Elbistan Doğalgaz Boru hattından Gürün'e gelen ve yapımı tamamlanan doğalgazın temsili açılışı gerçekleştirildi. Çayboyu Mahallesi'nde bulunan doğalgaz dağıtım istasyonunda incelemelerde bulunan Gül ve Yılmaz, ilçeye gelen doğalgazın ilk ateşlemesini gerçekleştirdi.



Yılmaz, desteklerinden dolayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanına teşekkür etti.