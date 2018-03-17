SİVAS (AA) - Merkez Valisi Adnan Yılmaz, Gürün'de, Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri ve Enderun'dan EnGürün'ne projesi kapsamında "Selam Sana Asım'ın Nesli" konulu konferans verdi.

Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Yılmaz, Asım'ın neslini yetiştirmek için herkesin bu yolda ter dökmesi gerektiğini belirterek, "Tarihimize bağlı, milli değerlerimizle yetişecek olan bu kutlu nesil ülkemizi şaha kaldıracak, ülkemizin istiklalini kurtaracaktır." dedi.

Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'un sadece milli şair olmadığını, aynı zamanda yeni kuşaklar tarafından örnek alınması gereken nadide kişiliklerden biri olduğunu da vurguladı.

Konferansın sonunda Yılmaz, kaleme aldığı "Selam Sana Asım'ın Nesli " kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

Konferansa, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.