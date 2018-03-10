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Gürün'de kütüphane açılışı

SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde kütüphane açılışı gerçekleştirildi.Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Gürün 80. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı.Kaymakam Aytemür, yaptığı konuşmada,...

10 Mart 2018 Cumartesi 11:52
Gürün'de kütüphane açılışı
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SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Gürün 80. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanenin açılışını yaptı.

Kaymakam Aytemür, yaptığı konuşmada, öğrencilerin okul kütüphanesini zenginleştirmek amacıyla Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında başlattıkları kampanyada topladıkları bin adet kitabı kütüphaneye teslim ettiklerini belirterek, örnek davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kitap okumanın önemine dikkat çekerek kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Aytemür, daha sonra öğrencilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırladıkları, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan sosyal deney oyununu izledi.

Kütüphane açılışına, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
GürünGürün Belediye Başkanı Nami ÇiftçiKaymakam Hicabi Aytemür
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