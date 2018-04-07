SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde, "İdeal Gençliğin Önündeki Engeller" konulu konferans düzenlendi.

Gürün Anadolu Lisesi Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi tarafından Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Ateş, konferansta yaptığı konuşmada, gençliğin milli değerlere sahip çıkması gerektiğini ancak bu şekilde ideal gençliğe ulaşılabileceğini kaydetti.

Ateş, geleceğin teminatı gençlerin, özentiden uzak, tarih şuuruyla yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.