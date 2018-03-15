Gürün'de Çanakkale konferansı düzenlendi

SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla konferans verildi.

Gürün Asef Çoban Kültür Merkezi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen konferansa 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Boğa konuşmacı olarak katıldı.

Boğa, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor şartlar altında kurularak bugünlere geldiğini söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin tarihteki önemine değinen Boğa, "Yedi düvele karşı tek yumruk olan atalarımız, gösterdikleri kutlu mücadelesiyle zafere ulaşmış ve düşmana 'Çanakkale Geçilmez' dedirtmiştir." dedi.

Konferansın sonunda Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Boğa'ya günün anısına çiçek ve plaket verdi.

Konferansa kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.