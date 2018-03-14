SİVAS (AA) - Gürün ilçesinde "Asımın Nesli ile Diriliş Buluşmaları" konulu konferans düzenlendi.

Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisleri kapsamında Gürün İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu tarafından Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa, eğitimci-yazar Tahir Fatih Andı, konuşmacı olarak katıldı.

Andı, büyük geleceklerin, büyük geçmişlerin bilgi birikimiyle kurulduğunu ifade ederek, "Bu doğrultuda sosyal, siyasal, bilim, teknoloji ve düşünce hayatımıza, eğitimimize, sanat ve edebiyatımıza değerli bir ses katmış, birer kilometre taşı olmuş olan büyüklerimizi, tarihimizi iyi bilmek ve bu bilme ile bugünü inşa etmek durumundayız." dedi.

Öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunan Andı, programa katılanlara teşekkür etti.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür de yazar Andı'ya verdiği konferanstan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Konferansa Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

