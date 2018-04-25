Gürün Kaymakamı Aytemür'ün temasları

SİVAS (AA) - Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, ilçede halk buluşması, fidan dikme ve futbol malzemesi dağıtımı programlarına katıldı.
İlçeye bağlı Bağlıçay köyünde nisan ayı halk buluşması toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Aytemür, daire amirleri ve köy sakinleri katıldı. Köy halkının sorunlarını dinleyen Aytemür, bildirilen sorunlar için gerekli adımların atılacağını söyledi.
Öte yandan Aytemür, ilçeye bağlı Yazyurdu Jandarma Karakolu'nda düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı. Törende, 550 adet sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu.
Aytemir, Futbol Okulu Projesi kapsamında öğrencilere futbol malzemesi de dağıttı. İlçe stadyumunda düzenlenen ve SODES'in hibe programı kapsamındaki malzemeler, 10-12 yaş grubu öğrencilere dağıtıldı.