Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Gürün Belediye Başkanı Çiftçi'ye ziyaretler

SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas Kömür Tevzi Şirket Müdürü Arzu Akkaya ile anaokulu öğrencisi Abdullah Yıldız'ı makamında kabul etti. Gürün ziyareti sırasında Başkan Çiftçi'yi de ziyaret eden Akkaya,...

27 Şubat 2018 Salı 16:57
Gürün Belediye Başkanı Çiftçi'ye ziyaretler
banner230

SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas Kömür Tevzi Şirket Müdürü Arzu Akkaya ile anaokulu öğrencisi Abdullah Yıldız'ı makamında kabul etti.

Gürün ziyareti sırasında Başkan Çiftçi'yi de ziyaret eden Akkaya, Çiftçi'ye çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi de, Akkaya'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Anaokulu öğrencisi Abdullah Yıldız da Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Yıldız'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Çiftçi, "Ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacak, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu gençlerimizle ne kadar övünsek azdır. Hep birlikte el ele vermeli ve geleceğimize yön verecek olan gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirmeliyiz." dedi.

Çiftçi, sürpriz ziyaretinden dolayı anaokulu öğrencisi Yıldız'a teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Anahtar Kelimeler:
GürünGürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim