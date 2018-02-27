Gürün Belediye Başkanı Çiftçi'ye ziyaretler

SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas Kömür Tevzi Şirket Müdürü Arzu Akkaya ile anaokulu öğrencisi Abdullah Yıldız'ı makamında kabul etti.

Gürün ziyareti sırasında Başkan Çiftçi'yi de ziyaret eden Akkaya, Çiftçi'ye çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi de, Akkaya'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Anaokulu öğrencisi Abdullah Yıldız da Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Yıldız'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Çiftçi, "Ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacak, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu gençlerimizle ne kadar övünsek azdır. Hep birlikte el ele vermeli ve geleceğimize yön verecek olan gençlerimizi en güzel şekilde yetiştirmeliyiz." dedi.

Çiftçi, sürpriz ziyaretinden dolayı anaokulu öğrencisi Yıldız'a teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.