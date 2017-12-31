Gürün Belediye Başkanı Çiftçi'den yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Yaşanan mutlulukları, sevinçleri, acıları ve üzüntüler geride bırakarak yeni bir yıla "merhaba" denildiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana daha modern bir Gürün oluşturmak için büyük çaba harcıyoruz. Çalışmalarımızın tüm hızıyla devam edeceği 2018 yılında inanıyoruz ki Gürünümüz daha da güzelleşecek, değişecek ve yenilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yılının Gürünümüze, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."