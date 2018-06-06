Gurbette çalışan işçilerin zorlu ramazan mesaisi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Batman'dan gelerek asfaltlama işinde çalışan işçiler, ramazan dolayısıyla hem işlerini, hem ibadetlerini yerine getiriyor.

Batman'dan gelen asfalt işçileri, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği Çucuk ilçesinde hem oruç tutuyor, hem de çalışıyor.

Mahalle grup yollarında asfaltlama yapan işçiler, bir yandan gurbette sevdiklerinin hasretiyle çalışırken, bir yandan da sıcaklık sebebiyle adeta kaynayan asfaltın sıcaklığıyla mücadele ederek, zor da olsa ibadetlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Batmanlı işçilerden Resul Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor da olsa ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

En büyük zorluğun kendileri için gurbette olmak olduğunu kaydeden Kamış, "Dışarıda çalışarak oruç tutmak biraz zorlu ama ekmek parası, yine de çalışıyoruz. Sabah 7.00'de başlayıp akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç aylık çocuğu olduğunu ve onu 3 aydır görmediğini belirten işçi Veysel Tarhan da şöyle konuştu:

"Yazın güneşli olduğu zaman bir de oruçlu olduğumuz zaman bayağı bir zorluk çekiyoruz. Bu işin kolaylığı yok. Özellikle de gurbette çalışmak çok zor. İnsanın eşinden, çocuğundan ve sevdiklerinden uzakta yaşaması gerçekten çok zor. Sadece işin zorluğu değil, hasretlik çekiyoruz, gurbetlik çekiyoruz. Üç aylık bir çocuğum var ve o her gün burnumda tütüyor."