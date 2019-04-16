Gurbetçiler Tarihi Milli Parkı gezdi

ANKARA (AA) - Gurbetçiler Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkını gezdi.
Almanya Frankfurt’ta "Ege Zafer Turu" düzenleyen grup, Anıtkabir'de başlattıkları Kurtuluş Savaşı bölgesi gezisinin ikinci günününde Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi, Sakarya Zaferi Anıtı, Sakarya Şehitliği ve Duatepe’yi gezdi.
Avrupa'dan gelen 46 kişilik grubu karşılayan Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın önemine değindi.
Gezide duygusal anlar yaşayan gurbetçilerin, Polatlı'nın ardından Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ı gezecekleri öğrenildi.