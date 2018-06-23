Gurbetçi iş adamlarından Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçi iş adamları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ticaretlerini yurt dışında devam ettiren Kırşehirli iş adamları memleketlerinde Vali İbrahim Akın’a ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Akın, gurbetçilerin gittikleri ülkelerde memleketlerini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getirdi.

Akın, "1960’lı yıllarda Avrupa’nın çeşitli ülkelerine işçi olarak giden vatandaşlarımızın çocukları bugün Avrupa’da iş adamı olarak ve bulundukları diğer görevlerde başarı ile çalışmaktadırlar. İş adamlarımızın yurt dışındaki çalışmalarını önemsiyor ve yakından takip ediyoruz. Kırşehirli iş adamlarımız eşleri ve çocukları ile birlikte yurt dışında yaşasa bile biliyoruz ki yürekleri memleket sevdasıyla dolu. Gönüllerinde her zaman Kırşehir sevgisi mevcut olan iş adamlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gurbetçi iş adamları ise, memleketlerine hizmet etmek ve destek vermek için ellerinden geleni her zaman yapacaklarını ifade etti.