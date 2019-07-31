Gurbetçi genç yaşam mücadelesini kaybetti

KONYA (AA) - Kulu'da ilçe Sanayi Kavşağı'nda beş gün önce aracının ön camına bilinmeyen bir cismin çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan gurbetçi Yunus Arıkan (36) kurtarılmadı.

34 BGK 645 plakalı otomobiliyle kaza yapan araç sürücüsü Yunus Arıkan (36) kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 2 çocuk babası Arıkan'ın Norveç'ten Kulu'ya tatil için geldiği öğrenildi. Cenazesi bu gün Ömeranlı Mahallesi'nde ikindi namazından sonra toprağa verilecek.



Yunus Arıkan (36) idaresindeki 34 BGK 645 plakalı otomobil, hareket halindeyken ön camına henüz belirlenemeyen bir cisim çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Arıkan, bariyerlere çarparak durabildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sürücü ve yanında bulunan Nuriye Arıkan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan Yunus Arıkan daha sonra Ankara'ya sevk edilmişti.



