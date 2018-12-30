Gurbetçi futbolcu Şanlıurfalı çocukların yüzünü güldürdü

ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Almanya'da doğup büyüyen ve şu anda KKTC'de bir futbol takımında oynayan 23 yaşındaki Cihan Çayan Duman, sosyal medya üzerinden topladığı parayla Şanlıurfa'daki dezavantajlı çocuklara kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak aldı.

Gurbetçi futbolcu Duman, futbol hayatının yanı sıra sosyal medya üzerinden çeşitli yardım kampanyaları düzenliyor.

Son olarak Şanlıurfalı dezavantajlı çocukların kış soğuğundan etkilenmemesi için harekete geçen Duman, Almanya'da düzenlediği "Oyuncak Kardeşliği" projesi sayesinde 5 bin avro topladı.

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ve sosyal sorumluluk projeleri yürüten Ümit Kavak ile irtibata geçen Duman, Şanlıurfa'ya gelerek topladığı yardım parasıyla çocuklar için kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak aldı.

Duman, Kavak'la birlikte Ceylanpınar, Harran ve Akçakale ilçelerindeki okulları gezerek buradaki 500 dezavantajlı çocuklara mont, ayakkabı ve oyuncakları dağıttı.

Cihan Çayan Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolculuk kariyerinin yanına çeşitli yardım kampanyaları düzenleyerek insanların hayatına dokunmaya çalıştığını söyledi.

Özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalar yürütmeye çalıştığını belirten Duman, "Şanlıurfa'daki arkadaşlarla irtibata geçerek buradaki çocukların durumunu sordum ve Almanya'da, Oyuncak Kardeşliği projesini gerçekleştirdik ve 5 bin avro topladım." dedi.

Duman, daha sonra Şanlıurfa'ya geldiğini ve aldığı yardımları çocuklara dağıttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da 3 gün içinde tespit ettiğimiz dezavantajlı 500 çocuğa kışın üşümemeleri için mont ve ayakkabı dağıttık. Ben Şanlıurfa'dan ayrıldıktan sonra da bu dağıtımlar devam edecek. Proje kapsamında inşallah bin çocuğu sevindirmiş olacağız. Gerçekten çok mutluyum, çok sayıda çocuğu da mutlu ettik. Her insanın bu tür yardımlara destekte bulunmasını tavsiye ediyorum."

"Çocuklara yardım etmek en güzel duygu"

Yardımın toplanmasında anne ve babasının da çok çalıştığını anlatan Duman, sosyal medyayı doğru kullanarak insanları sevindirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Duman, bu tür yardımlarla Türkiye ile Almanya arasındaki mesafeyi kısalttığını belirterek, "Ülkemdeki insanlara yardım ettiğim için de çok mutluyum. Gerçekten ben buradaki soğukta iki gün içinde hasta oldum. Buradaki çocuklar da bu soğukta montsuz ve terlikte dolaşıyorlar. Bu çocuklara yardım etmek bence dünyanın en güzel duygusu. Yardım ettiğimiz çocukların gözlerindeki o sevinç, mutluluk, gülüşleri gerçekten inanılmaz bir şey. Bunu bizzat görmek çok güzel bir duygu." diye konuştu.

"Çocukları sevindirmek isteyen herkesi bekliyoruz"

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ve yardımların çocuklara ulaşmasını sağlayan Ümit Kavak da Duman'ın Almanya'dan gelerek topladığı yardımı kendi elleriyle dağıtmasının anlamlı olduğunu ifade ederek, "Biz, insanlara ilham olmaya çalışıyoruz. Cihan da buraya gelerek gerçekten kendi samimiyetini ve kampanyaya destek verenlerin samimiyetini ortaya koydu. Biz de buradaki arkadaşlarımızla çocukları sevindirmek isteyen herkesi burada misafir etmeye hazırız ve bekliyoruz." dedi.