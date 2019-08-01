Gurbetçi ailenin otomobili bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı

- Fransa'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Esenboğa Protokol Yolu'nda bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı - Kaza sonrası araç içinde sıkışan gurbetçi çift, itfaiye ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı