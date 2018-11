Günün her saatinde okumak isteyenlere hizmet veriyor

- Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 459 bin 197 kullanıcı sayısıyla liderliği elinde bulunduran ve okurlarına 7 gün 24 saat hizmet veren Konya İl Halk Kütüphanesi'nde vatandaşlar, günün her saatini okuyarak geçirebiliyor - Bu yılın 10 aylık diliminde 2 milyon 650 bin kullanıcı sayısıyla geçen yılın rekorunu kıran kütüphane, kent nüfusunun iki katından fazlasını ağırlıyor - Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar: - "Her yaştan her meslekten insanlar burada kitap okuyup ders çalışıyor. Bankacısından emeklisine kadar 7'den 70'e herkes halk kütüphanelerimizden istifade ediyor"