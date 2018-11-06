Günpınar Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

MALATYA (AA) - El değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Malatya'ya 110, ilçe merkezine ise 5 kilometre mesafedeki Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan vadisiyle sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor.

Türkiye'nin 243. tabiat parkı Günpınar Şelalesi, 40 metre yükseklikten dökülen sularıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yeşil, mavi ve sarının bütün tonlarını taşıyan şelale, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerlerinden biri oluyor.

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor.

"Türkiye'nin en önemli ilçeleri arasında"

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Günpınar Şelalesi'nin ilçenin önde gelen turizm değerleri arasında yer aldığını söyledi.

İlçelerinin 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Eser, barındırdıkları tarihi ve kültürel değerlerle Türkiye'nin en önemli ilçeleri arasında yer aldıklarını ifade etti.

"Geçen yıl ilçemizi 700 bin kişi ziyaret etti"

Eser, ilçenin barındırdığı doğal güzellikler arasında Günpınar Şelalesi'nin ilk sıralarda geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Günpınar Şelalemiz Türkiye'nin en doğal şelalelerinden. Genelde şelalelere yürüyerek gitmek mümkün ama buraya hemen arabanızdan iniyorsunuz asfalttan yoldan direk şelaleye ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin en güzel şelalesi burası. Bu güzelliklerden herkesin daha çok faydalanması için burayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devrettik ve Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edildi. Geçen yıl ilçemizi 700 bin kişi ziyaret etti ve bu sayı her geçen yıl artıyor."

"Şelale sonbaharda ayrı kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor"

Eser, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getirerek, şelalenin sonbaharda ayrı kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade etti.

İlçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Eser, "Türkiye bir cennet. Cenneti tarif ederken ne diyorlardı 'altından ırmaklar akan sular var' diyorlardı. İşte burada altından su akan ırmaklar var. Eğer insanlar dünyada cenneti görmek istiyorlarsa mutlaka Darende'ye gelsinler. Dünyanın cenneti Darende diyorum." ifadelerini kullandı.

İlçenin, Günpınar Şelalesi'nin yanı sıra Somuncu Baba Külliyesi, Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Hasan Gazi Türbesi gibi çok sayıda değerinin bulunduğunu vurgulayan Eser, herkesi ilçedeki bu güzellikleri görmeye davet etti.