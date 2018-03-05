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Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de

Güney Kore'nin 10 kişilik özel heyeti, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:53
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
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ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen 10 kişilik özel heyet, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, "Devlet Başkanı'nın aralarında Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un da olduğu özel elçilerinden oluşan heyeti, Pyongyang'ta temaslarda bulunacak." ifadesi kullanıldı.

Heyetin Kim Jong-un ile görüşmesinin içeriği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Heyetin ziyareti iki gün sürecek.

Chung, Kuzey Kore'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakması ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barış tesis edilmesi yönündeki isteklerini Pyongyang'a ileteceğin belirtmişti.

Muhabir: Zehra Ulucak

Anahtar Kelimeler:
DünyaGüney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yongKim Jong-unözel Heyet
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