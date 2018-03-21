Güney Kore'den Facebook'a para cezası

ANKARA (AA) - Güney Kore'de sosyal medya sitesi Facebook'a, kullanıcıların siteye erişimini sınırlandırması nedeniyle yaklaşık 370 bin dolar para cezası verildi.

Güney Kore İletişim Komisyonundan yapılan açıklamada, Facebook'a 2016'nın sonlarından 2017'e kadar olan dönemde kullanıcılarının siteye erişimini sınırlandırmaktan 370 bin dolar para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Facebook'un ikna edici nedenler göstermeden erişimi sınırlandıramayacağı belirtildi.

Facebook'tan cezaya ilişkin yapılan açıklamada, Güney Kore İletişim Komisyonunun kararı nedeniyle hayal kırklığına uğradıklarına dikkat çekilerek, "Bütün kullanıcılarımız için en iyi performansı göstermek için çabalayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Emel Öz Gözellik

