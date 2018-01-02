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Güney Kore'de kuş gribi salgını

- Yetkililer, salgının yayılmasına engel olmak için 654 binden fazla kümes hayvanını itlaf etti

02 Ocak 2018 Salı 11:08
Güney Kore'de kuş gribi salgını
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ANKARA (AA) - Güney Kore, ülkenin güneybatı bölgelerinde kuş gribinin yayılmasını kontrol altına almak için 654 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, karantina yetkilileri, başkent Seul'ün 240 kilometre güneybatısındaki Gochang bölgesindeki bir ördek çiftliğinde yüksek patojenik H5N6 tipi kuş gribi virüsünü tespit etti. Yetkililer, 2017 yılı Kasım ayından bu yana 654 binden fazla kümes hayvanının itlaf edildiğini bildirdi.

Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanı Kim Yung Rok, geçen 20 Kasım'da söz konusu ördek çiftliğinde rastlanılan kuş gribi salgınının ardından ülke genelinde kümes hayvanlarının alınıp satılmasını 48 saat süreliğine yasaklandığını duyurmuştu.

Virüs salgınıyla mücadele etmek için konulan yasağın, kümes hayvanları çiftliği araçlarını ve işçilerini de kapsadığını belirten Kim, "Ülke genelinde tüm kümes hayvanları çiftlikleri ve diğer ilgili tesislere yönelik en üst düzeyde koruyucu önlemler alındı." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore'de geçen yıl yaşanan kuş gribi salgınında milyonlarca tavuk ve ördek itlaf edilmişti.

Dünyada kuş gribi, 2004’ün ilk aylarında Çin, Endonezya, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnam’da kümes hayvanları arasında saptanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
H5N6 Tipi Kuş Gribi
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