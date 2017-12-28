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Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar

- Devlet Başkanı Moon: - "Devlet başkanı olarak, istismar edilen kadınlar meselesinin (2015'te varılan) bu anlaşmayla çözülemeyeceğini açıkça belirtiyorum"

28 Aralık 2017 Perşembe 12:26
Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar
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ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından istismar edilen Koreli kadınlar meselesinin, selefi Park Geun-hye döneminde iki ülke arasında varılan anlaşmayla çözülemeyeceğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Moon, hükümetin görevlendirdiği heyetin eski Devlet Başkanı Park döneminde Japonya ile yapılan anlaşmanın bir kısmının, verilen tavizlere yönelik eleştirileri önlemek için gizli tutulduğunu tespit etmesini değerlendirdi.

Park'ın görevde olduğu 2015 yılında varılan anlaşmayı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendiren Moon, "Güney Kore ve Japonya arasında istismar edilen kadınlar konusunda yapılan müzakerelerin ciddi eksiklikleri olduğu teyit edildi. Talihsiz ancak göz ardı edemeyeceğimiz bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, tarihi sorunlar çözülürken başvurulan yerleşik evrensel ilkelere aykırı olduğunu belirten Moon, "Devlet başkanı olarak, vatandaşlarım adına, istismar edilen kadınlar meselesinin bu anlaşmayla çözülemeyeceğini açıkça belirtiyorum." dedi.

Büyük çoğunluğu Kore'den, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore yarımadasını işgal eden Japon askerleriyle cinsel ilişkiye zorlanmıştı.

Güney Kore ve Japonya istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin bundan böyle konu hakkında kendilerini suçlayan ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Mayıs ayında göreve gelen Moon Jae-in, Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal olarak kabul edilemez bulduğunu savunarak konuyu yeniden gündeme getirmişti.


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AnlaşmaGüney KOREIstismara Uğrayan KadınlarJaponya
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