Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar

ANKARA/SEUL (AA) - Güney Kore, Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından istismar edilen Koreli kadınlara tazminat ödenmesiyle ilgili 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde kurulan ve Japonya tarafından finanse edilen vakfın tasfiye edileceğini duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen vakfın kapatılması için yasal sürecin başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Japonya tarafından vakfa sağlanan yaklaşık 9 milyon dolarlık (1 milyar yen) fon ile ne yapılacağı konusunu Tokyo ile görüşmeyi planladığı aktarıldı.

Diğer yandan, Güney Kore'nin açıklaması üzerine Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Uluslararası verilen bir söz tutulmazsa, devletler arası ilişkiler ilerletilemez." dedi.

Abe, Güney Kore'yi uluslararası toplumun bir üyesi olarak sorumlu adım atmaya çağırdı.

Güney Kore'nin kararına tepki gösteren Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da Seul hükümetinin kararının "tamamen kabul edilemez" olduğunu dile getirerek anlaşmaya sadakatle uymanın Güney Kore'nin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Güney Kore, temmuzda, Japon askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullandığı Güney Koreli kadınlar için Japonya tarafından sağlanan fonun yerine geçecek bütçe tasarısını onaylamıştı.

Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı, Güney Kore hükümetinin, Japonya'dan alınan parayı "donduracağı" ve hayattaki istismar mağduru kadınları desteklemek için benzer miktarda kendi fonunu oluşturacağını belirtmişti.

- İstismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde geçmişte köle yapılan kadınların terapisi, duygusal yaralarının sarılabilmesi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize etmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.



Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.



Anlaşmada istismar mağduru kadınlar ve hayattaki aile fertlerine yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım fonunun ödenmesi öngörülse de Güney Koreli kadınlar, 2016'da tazminat almayı reddederek Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin kendilerinden yüz yüze özür dilemesini istemişti.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal açıdan kabul edilemez bulduğunu savunarak konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.



Moon, selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü özür dilemiş ve Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendirmişti.



Araştırmacılar, ABD-Çin güçlerinin Tengchong'u Japonya'dan aldığı sırada kentte 70-80 kadar köle olarak kullanılan kadın olduğunu belirtiyor. Bunların 23'ü Müttefik Kuvvetleri tarafından esir olarak alınırken, gerisinin Japon askerleri tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.