Güney Kore'de eski devlet başkanına yeni suçlamalar

ANKARA (AA) - Güney Kore'de yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmak suçlamalarından cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye ek suçlamalar yöneltileceği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Savcılık Ofisinden yapılan açıklamada, iddianameye Park'a yönelik rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarının ekleneceği kaydedildi.

Park'ın, Mayıs 2013 ile Eylül 2016 arasında Ulusal İstihbarat Servisinden (NIS) toplamda 3,43 milyon dolar aldığını belirten savcılık, üç istihbarat şefinin Park'a her ay para verdiğini ifade etti.

Eski devlet başkanı bu paranın bir kısmını kişisel amaçlar için kullanmakla suçlanıyor.

Söz konusu istihbarat şefleri, ayrı bir davada istihbarat teşkilatının bütçesinden kayıt dışı ödeme yapmak suçlamasıyla yargılanıyor.

Park'ın koltuğunu kaybetmesine yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun, devlet başkanı ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

Kültür ve spor faaliyetlerini destekleme adı altında yardım kuruluşlarından zimmetine yaklaşık 9 milyon dolar geçirmekle suçlanan Choi, 3 Aralık' 2016'da tutuklanmıştı.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 30 Mart'ta rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Park hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Park, ülke tarihinde görevinden azledilen ilk devlet başkanı olmuştu.



