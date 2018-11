Güney Kore'de 1. Türkçe Konuşma Yarışması

SEUL (AA) - Güney Kore'nin Hankuk Üniversitesi, Türkçe-Türkoloji Bölümü'nün 45. kuruluş yıl dönümü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla 1. Türkçe Konuşma Yarışması düzenlendi.

Hankuk Üniversitesi, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği katkılarıyla üniversitede düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin jüri üyesi oldu.

Yarışmaya, bölüm öğrencileri başta olmak üzere öğretim üyeleri ve ilk mezunlar da katıldı.

Yarışmanın açılış konuşmalarını Büyükelçi Erçin yaparken Türkoloji Bölümü Başkanı Prof. Oh Jong Jin bölümü tanıttı.

Büyükelçi Erçin, konuşmasında, çok sayıda üst düzey yönetici, diplomat ve iş adamı yetiştiren böyle bir üniversitede yarım yüzyıla yakın süredir Türkçe-Azerice bölümünün faaliyet göstermesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Büyükelçilik olarak, bu bölüme gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini belirten Erçin, genel kanaatin aksine Türkler ve Koreliler arasındaki ilişkinin 1950'lerde başlamadığını, iki milletin Orta Asya'da yakın komşu olduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Erçin, Türkçe-Türkoloji Bölümü'nün, Türkiye ve Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesinde de önemli rol oynayacağına dikkati çekerek böylece daha çok Türk öğrencinin Kore'de, Koreli öğrencinin de Türkiye'de eğitim göreceğini dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsünün yakın zamanda Seul'de de bir ofis açacağı müjdesini veren Erçin, bu konuda gösterdiği iş birliği için Hankuk Üniversitesine teşekkürlerini iletti.

- 1973'ten bu yana binden fazla mezun

Türkçe Bölümü Başkanı Prof. Jong Jin de Türkçe Bölümü'nün her yıl tam kontenjan ders başı yaptığı bilgisini verdi. Türkiye-Kore dostane ilişkilerine her alanda bölüm olarak katkıda bulunduklarını ifade eden Jong Jin, ilk öğrencilerini 1973'te aldıklarını, her yıl 30 öğrenci kontenjanı bulunan bölümden bugüne dek bine yakın öğrenci mezun ettiklerini söyledi.

Bu sayıyı artırmayı planladıklarını ifade eden Jong Jin, ilki düzenlenen Türkçe yarışmasını da geleneksel hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Yarışmada, "Benim Gözümden Türkiye" başlıklı hikayesiyle birinci seçilen Se Yoon Kim, yarışmaya çok iyi hazırlandığını ve ilerde Türkçeyi, Türkiye'yi daha iyi araştıracağını söyledi.

"Zaman" başlıklı hikayesiyle ikinci seçilen Chung Sun Hee de hep Türkiye'ye gitmeyi hayal ettiğini ve yarışmadaki ödül sayesinde hayallerine kavuşacağını kaydetti.

Kendisine Türkçe Sunay ismini seçtiğine dikkati çeken Chung Sun, yarışmayı düzenleyenlere teşekkür etti.

Yarışmada dereceye giren 6 öğrenciye, THY sponsorluğunda, Türkiye seyahati hediye edildi.