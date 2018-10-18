Güney Kıbrıs havayolu şirketi Cobalt Air iflas etti

LEFKOŞA (AA) - Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cobalt Air havayolu şirketinin likidite sorununu çözememesi ve yatırımcı arayışının olumlu sonuç vermemesi nedeniyle tüm uçuşlarını gece yarısı itibarıyla durdurduğu bildirildi.

Açıklamada, havayoluyla uçuşu olan yolcuların tazminat alabilmeleri için biletlerini saklamaları gerektiği belirtildi.

İflasın ardından Cobalt Air ile Güney Kıbrıs'a dönecek yolcular için kolaylık sağlanması yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Muhabir: Murat Demirci