Güney Afrikalı Müslümanların kentsel dönüşümle mücadelesi

CAPE TOWN (AA) - Güney Afrikalı Müslümanlar, yüzyıllardır yaşadıkları Bo-Kaap Mahallesi'nin tarihi ve dini dokusunu korumak için kentsel dönüşüme karşı mücadele veriyor.

Güney Afrika’ya 1650'li yıllarda Hindistan, Endonezya ve Malezya’dan köle olarak getirilen Müslümanların 1750'li yıllarda kurduğu mahalle, kendine özgü kültürel yapısı ile Güney Afrika tarihinde bugün de önemini koruyor. Mahallede, ülkede inşa edilen ilk cami ve Osmanlı alimi Ebubekir Efendi dahil İslam'ın yayılmasına hizmet etmiş önemli İslam alimlerinin mezarları yer alıyor.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Larney, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bo-Kaap Mahallesi'nin Güney Afrika tarihinde önemli yeri olduğunu ve bölgenin dokusunun bozulmasının ülkenin tarihine zarar vereceğini söyledi.

Müteahhitlerin mahalledeki sosyokültürel dokuyu önemsemediğini, belediyenin de bu durumu gözardı ettiğini vurgulayan Larney, "Bo-Kaaplılar olarak burada müteahhit istemiyoruz. Çünkü onlar buraya girerse mahallenin mimarisine uygun olmayan evler yapacaklar. Bunun örneklerini başka yerleşim yerlerinde de gördük." dedi.

Aziza Achmat da mahallelerinin Güney Afrika'da İslam'ın yayılmaya başladığı yer olduğunun altını çizerek, "Kültürel varlığımızın paraya yenik düşmesine müsaade etmeyeceğiz ve ömrümün sonuna kadar da sürse mücadele edeceğim." diye konuştu.

Rengarenk evler

Ülkede beyaz olmayan bölge halkı, apartheid (ırk ayrımcılığı) döneminin son bulmasına kadar ayrımcılığa maruz kaldı. Söz konusu halka hem evlerinin renginin beyaz olması zorunluluğu getirildi hem de evlerinin tapusu verilmedi.

Ülkenin demokratik düzene geçmesinin ardından haklarını elde eden mahalle sakinleri, özgürlüğün simgesi olarak evlerini rengarenk boyuyor.

Yüzyıllardır var olan tarihi dokunun ve kültürel yapının rant için tehlikeye atıldığını dile getiren ve günlerce protestolar düzenleyen mahalle sakinleri, yıkımın önüne geçebilmek için yüksek mahkemeye başvurarak inşaatları 18 Aralık'a kadar (geçici olarak) durdurdu.

Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin mezarı bulunuyor

Ülkedeki ilk Müslüman mezarlığı olan Tana Baru'da Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin yanı sıra Güney Afrika İslam tarihine mal olmuş çok sayıda kişinin mezarı bulunuyor.

Tana Baru Mezarlığı'nın içindeki bir arsa kentsel dönüşüm için satışa çıkarılmış, Güney Afrikalı Müslümanların gösterdiği büyük tepki sonrası 11 Haziran'da karar durdurulmuştu.

Her gün yüzlerce turist tarihi öneminden dolayı mahalleyi ziyaret ederken, turizm şirketleri bölgeye daha fazla turist çekebilmek için mahalle sakinleri ile çalışma yürütüyor.

Cape Town Belediyesi ise mahallenin dokusundaki bozulmaya karşı bölgenin tarihi miras alanı olarak koruma altına alınması için çalışma başlattı.