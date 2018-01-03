GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ocak 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eski Milli Eğitim Bakanı merhum Tevfik İleri'yi anma programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Gıda Maddeleri Tedarikine" ilişkin protokolü imzalayacak.

(Ankara/10.15)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Cenabi'yle makamında bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/11.00)







EKONOMİ

1-​ Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Wyhndham Otel'de aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarını basın toplantısında açıklayacak.



(Ankara/10.30)

2- TÜİK, aralık ayı ve 2017 yılı enflasyon rakamlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protestolar ve yansımaları takip ediliyor.

(Tahran)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)





KÜLTÜR SANAT

1- Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve pek çok ünlü oyuncunun rol aldığı "Arif V 216" filminin basın özel gösterimi oyuncuların katılımıyla Kanyon AVM'de yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi ve 49 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 15 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- İzmir'de, "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(İzmir/10.00)

- Siirt'te, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 99'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın duruşması sürecek.

(Siirt / 09.30)

- Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında yer aldığı 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Denizli/09.30)

- Mersin'de, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, aralarında eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da bulunduğu ikisi firari 20'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Mersin/09.30)





SPOR

1- Basketbol ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde UMMC Ekaterinburg-Yakındoğu Üniversitesi, Galatasaray-Bourges Basket ve BLMA-Fenerbahçe maçları yapılacak.

(Ekaterinburg/17.00/İstanbul/18.00/Lattes/22.00)

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