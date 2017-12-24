GÜNDEM / 24 Aralık 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan, resmi ziyarette bulunacağı Sudan'a hareket edecek.

- Erdoğan, Sudan'da resmi karşılama töreninin ardından mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmenin ardından El-Beşir, Erdoğan'a Yüksek Devlet Nişanı takdim edecek.

- Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Erdoğan, Sudan Meclisi’ne hitap edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanı El-Beşir'in, onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

(Ankara/10.00/Sudan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin olağan il kongrelerine katılacak, valilikler ile Kilis Belediyesini ziyaret edecek.

(Adıyaman/13.00/14.30/Kilis/16.00/17.30/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Killiler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mevlid-i Şerif ve anma programına, Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Kongresi ile Bal-Göç 17. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Bursa/10.30/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(İstanbul / 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mut ve Bozyazı 6. olağan ilçe kongrelerine katılacak.

(Mersin/10.00- 14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı ezici üstünlükle alınan kararın ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki çatışmalar takip ediliyor.

(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Rize Dernekler Arası 3. Futbol Turnuvası Final Programı"na katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 17. haftaya, Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor-Trabzonspor, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/Karabük/14.00/İstanbul/16.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası, Fenerbahçe Doğuş-Muratbey Uşak, Demir İnşaat Büyükçekmece-Yeşilgiresun Belediyespor, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmalarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/17.00/İzmir/19.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak.

(Ankara/16.30) (Fotoğraflı)



5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol, Fenerbahçe-Abdullah Gül Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)



6- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı, Ümraniyespor-Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu, Denizlispor-Boluspor, Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Erzurum/13.00/Denizli/15.30/Manisa/18.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- TERÖRSÜZ ŞEHİRLERDE DEĞİŞİM - "Lice uyuşturucu ve terörle değil, tarımla anılacak"

- Diyarbakır'ın adı yıllarca terör ve uyuşturucuyla anılan ilçesi Lice, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin hizmetleriyle adeta dönüm noktası yaşıyor

- Sağlanan kaynakların sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlara dönüştüğü ilçe, sahip olduğu tarım potansiyelinin canlanması adına geleceğe umutla bakıyor

- Belediye Başkan Vekili Sinan Başak:

- "10 ayda 14 milyon liralık yatırım yaptık. Buranın çok güzel domatesi ve üzümü var. Vatandaşlarımız bunlara yönelmek yerine örgütün baskısıyla uyuşturucuya yönelmiş. Lice, inşallah uyuşturucu ve terörle değil, tarımla anılacak"

(Şükrü Gündüz/Diyarbakır)

2- Bakan Tüfenkci 2018'den umutlu

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "(2018'in) Hizmetin her alanda büyüyerek devam edeceği bir yıl olacağını şimdiden ifade edebiliriz. Biz 2018'i Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir hizmet yılı olarak kabul ediyoruz"

- "Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme çalışmalarımızın ve gayretlerimizin yılın ilk çeyreğinde meyve vereceğini düşünüyoruz. İstihdam anlamında da 2017'de yükselen trendin yükseleceğini düşünüyorum"

(Emrah Gökmen/Malatya)

3- Otomotivde 2018 ihracat hedefi 29 milyar dolar

- OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu:

- "2017 yılının 28 milyar dolar civarında bir ihracat rakamı ile kapatılacağını öngörürsek, 2018 yılında bu rakamın biraz daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Otomotiv endüstrisi için 2018 yılı ihracat hedefini 29 milyar dolar olarak belirledik"

- "2018 yılı ihracatımızda temel belirleyici yine AB pazarının durumu olacaktır. IHS Automotive, LMC gibi kuruluşlar AB pazarındaki büyümenin 2018 yılında sınırlı da olsa devam etmesini bekliyor"

- "Rusya, İran gibi önemli alternatif pazarlarımıza yönelik ihracat artışının devam etmesini bekliyoruz"

(Haluk Yüksel/Bursa)









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