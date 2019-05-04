GÜNCELLEME - Sivas'taki silahlı kavga

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.Ş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Sivas Adliye Sarayı'na getirildi.

Adliyeye girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan B.Ş, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayramtepe köyünden Halil Gül (34), arkadaşları Yücel Demir (53) ve A.Ş'yi (68) yanına alarak alacak verecek meselesini konuşmak üzere Otmanalan köyüne gitmiş, burada köyün eski muhtarı B.Ş. ile Halil Gül arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş'nin evindeki av tüfeğini alarak ateş etmesi sonucu Gül olay yerinde, Demir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saçmaların isabet ettiği A.Ş'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.