GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

- Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile oğlu hayatını kaybetti - Kazada ölen Mehmet Dutar'ın, Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Demirspor'da futbol oynadığı ve üniversite kaydı için babasıyla Tokat'a gittiği öğrenildi DETAYLAR EKLENDİ