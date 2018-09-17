GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir baba ile oğlu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Almuslu idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Ankara Karayolu'nun Direkli Bedirli Kavşağı'nda, Veli Dutar yönetimindeki 38 BJ 247 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Dutar ile araçtaki oğlu Mehmet Dutar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan otomobildeki 1 kişi ile otobüsteki yolculardan 2'si, 112 acil servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet Dutar'ın, Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Demirspor'da futbol oynadığı ve üniversite kaydı için babasıyla Tokat'a gittiği öğrenildi.
Dutar'ın kazadan yaklaşık 2 saat önce sosyal medya hesabından "Yeni şehir, yeni hayat, yolculuk başlasın o zaman" paylaşımı yaptığı görüldü.
Baba ve oğlunun cenazeleri Kayseri'ye gönderildi.