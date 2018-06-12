GÜNCELLEME - Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kahraman (34) idaresindeki 04 AB 439 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan karayolunun 43. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Halit Kahraman, Mehmet Zekai Evci ve Abdulbari Şekerci sağlık, itfaiye, AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Kahraman müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Araçtakilerin, bayram izinlerini geçirmek için Muğla'dan memleketleri Ağrı'ya doğru yola çıkan inşaat işçileri oldukları öğrenildi.