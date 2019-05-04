GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Bayramtepe köyünden Halil Gül (34), arkadaşları Yusuf Demir (53) ve A.Ş'yi (68) yanına alarak alacak verecek meselesini konuşmak üzere Otmanalan köyüne gitti.



Burada köyün eski muhtarı B.Ş. ile Halil Gül arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş, evindeki av tüfeğini alarak ateş etti. Gül, olay yerinde Demir ise kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Saçmaların isabet ettiği A.Ş. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli B.Ş. gözaltına alındı.