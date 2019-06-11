GÜNCELLEME - Sivas'ta kurşunlama

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evi kurşunladığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Asmalı Sokak'ta bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde ateş açıldı.
Otomobil sürücüsü Y.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 62 fişek ile 7 bıçak ele geçirildi. Y.E'nin geçen yıl aynı evin kurşunlanması olayının şüphelisi olduğu da belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Araç, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.