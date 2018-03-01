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GÜNCELLEME - Sivas'ta hırsızlık iddiası

- Evlerden 3 bin lira para ile 12 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

01 Mart 2018 Perşembe 20:11
GÜNCELLEME - Sivas'ta hırsızlık iddiası
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SİVAS (AA) - Sivas'ta girdikleri evlerden 3 bin lira para ile 12 bin lira değerinde altın çaldıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Kente il dışından geldikleri öğrenilen 4 şüpheli, Mehmet Akif Ersoy, Bahtiyarbostan ve Altuntabak mahallelerinde çok sayıda eve girerek bir çelik kasa içerisinde 3 bin lira ile 12 bin lira değerinde altın çaldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu zanlılar F.M, M.C, I.C. ile A.C'nin Tokat'ta oldukları tespit edildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlı Sivas'a getirildi.

Kayseri'de de hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKSivas
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