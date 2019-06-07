GÜNCELLEME - Sivas'ta cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.



Osman Köse (30), Köklüce köyü İncesu mezrasında balık tutan babası Bayram Köse'nin aracının çamura saplandığını öğrenerek bölgeye gitti. Yardım istemek için otomobiliyle mezra yakınlardaki kum ocağına giden Köse, burada karşılaştığı E.Y. (26) ve kardeşi O.Y'nin (17) yanına yaklaştı. E.Y. ile O.Y, kendilerine yaklaşırken aracını üzerlerine sürdüğünü öne sürdüğü Köse ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, yanında bulunan tabancayla otomobildeki Köse'ye ateş ettiği iddia edildi.



Yaralanan Köse, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan E.Y. ve O.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.