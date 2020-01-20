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GÜNCELLEME - Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı

- Kazada yaralanan 6 futbolcudan 4'ü taburcu edildiKULÜBÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Genel 20.01.2020, 10:02
GÜNCELLEME - Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan otobüsün yoldan çıkması sonucu 6'sı futbolcu 7 kişi yaralandı.

Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, kar yağışının etkili olduğu Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Kazada yaralanan 6'sı futbolcu 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kafilenin, Hatay'daki maçın ardından Sivas'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi.

- Sivasspor'dan açıklama

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, U14 ve U15 takımlarını taşıyan otobüsün Hatay deplasmanı dönüşünde gece saatlerinde Sivas-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole indiği bildirildi.

Kazada yaralanan 4 sporcunun Numune Hastanesine, 2 sporcunun da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

#kaza #otobüs #Sivasspor
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