GÜNCELLEME- Satılan cep telefonu cinayeti ortaya çıkardı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 7 ay önce evinin banyosunda ölü bulunan kişinin satılan cep telefonundan yola çıkan polisin cinayet zanlısı olarak gözaltına aldığı 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki evinin banyosunda ölü bulunan 71 yaşındaki Yusuf Eraslan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Eraslan'ın ölmeden 4 ay önce 38-40 yaşlarında bir kadınla evlendiği bilgisi üzerine araştırmasını genişleten ekipler, şüphe üzerine çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceledi. Ekipler, Eraslan'ın ölümün ardından evde bulunan 3 cep telefonunun kaybolduğunu belirledi.

Cep telefonu sinyallerini takip eden ekipler, Ankara'da satıldığı tespit edilen maktulün telefonundaki kayıtlarda yaptıkları incelemede, telefonu satan kişilerin olaydan kısa süre önce eve girenler olduğunu ortaya çıkardı.

Şüphelileri belirleyen polis ekipleri, Kayseri ve Ankara'da yaptıkları eş zamanlı operasyon ile maktulün eşi N.K. (40) ile M.A, R.T, A.M.T ve Ö.G'yi gözaltına aldı.

Kırşehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.A, R.T. ve Ö.G tutuklandı, maktulün eşi N.K ve A.M.T, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların sorguları ve elde edilen bilgiler ışığında, şüphelilerin Eraslan'ı evin salonunda boğarak öldürdükleri, ardından da banyodaki küvetin içine koyarak suda boğulma süsü verdikleri iddia edildi.

Zanlıların cinayetten sonra evde bulunan bir kasayı açmaya çalıştıkları, açamadıkları için cep telefonları, saat, değerli eşyaları alarak kaçtıkları ileri sürüldü.