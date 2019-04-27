GÜNCELLEME - Sahte reçete şebekesine operasyon

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 5 ilde, pahalı ilaç ve tıbbi malzemeleri hasta olmayan kişiler adına reçete ettirip yurt dışına satarak devleti 120 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla aralarında eczane ve ecza deposu sahiplerinin de bulunduğu 35 zanlı gözaltına alındı, 40 bin kutu ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

- 40 bin kutu ilaç ele geçirildi

Operasyonda eczane ve ecza deposu sahiplerinin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı, kanser ilaçlarının da bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi.

İstanbul’da gözaltına alınan 5 ve Adana’da yakalanan 2 zanlının sorgulanmak üzere Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

- Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Ön incelemede ele geçirilen ilaçların birçoğunun kanser ve şeker hastalığı tedavisine yönelik veya organ naklinde kullanılan ve sadece hastanelerde bulundurulması gereken ilaçlar olduğu tespit edildi.

Ülke genelinde faaliyet gösteren şebeke üyelerinin, hasta olmayan kişiler adına hastaneye gitmeden aracıların talebi üzerine doktorlara raporlar düzenlettiği, bu raporlarla yazdırılan reçetelerdeki ilaçları suç örgütüyle bağlantılı eczanelerden temin ettikleri belirlendi.

Ayrıca yazdırdıkları ilaçları hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK'ye fatura edilmesini sağlayan ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollardan İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları tespit edildi.

- Bölücü terör örgütü PKK'ya ilaç temin etmişlerdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin daha önce gerçekleştirdiği 4 operasyonda hasta olmayan kişiler üzerinden düzenlenen sahte reçetelerle alınan ilaçların, bölücü terör örgütü PKK'ya gönderildiği tespit edilmiş, aralarında 12 doktorun da bulunduğu 62 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 15'i tutuklanmıştı.