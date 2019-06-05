GÜNCELLEME - Refüje çıkan otomobil yandı: 2 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de refüje çıkan otomobil yandı, iki kişi öldü.
Muzaffer Güzel (28) idaresindeki 34 CBM 337 plakalı otomobil, merkez Fertek Mahallesi'nde kontrolünü kaybedip refüje çıkarak yanmaya başladı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Vatandaşlarca, yanan araçtan çıkarılan otomobildeki Nuh Ali Aybar (29), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Aybar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri, olaya hemen müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.